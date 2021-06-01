В Пензе приступили к выдаче путевок в загородные детские лагеря Общество

Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. Специалисты администраций районов Пензы приступили к выдаче документов на оплату путевок в загородные детские оздоровительные лагеря во вторник, 1 июня, в соответствии с электронной очередью, сформированной с помощью сайта Leto58.ru. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«Стоимость путевки, приобретаемой в порядке электронной очереди, составит 2 тыс. 957 рублей. Приобрести ее на льготных условиях можно только один раз в год на одного ребенка, зарегистрированного по месту жительства в Пензе», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что в 2021 году у пензенцев есть возможность отправить детей на отдых в лагеря «Строитель», «Юность», «Заря», «Белка», «Солнечная долина» и «Сосновый бор».