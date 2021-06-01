EN
01:56:21 Среда, 2 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе приступили к выдаче путевок в загородные детские лагеря

13:01 | 01.06.2021 | Общество

Печать

Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. Специалисты администраций районов Пензы приступили к выдаче документов на оплату путевок в загородные детские оздоровительные лагеря во вторник, 1 июня, в соответствии с электронной очередью, сформированной с помощью сайта Leto58.ru. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В Пензе приступили к выдаче путевок в загородные детские лагеря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стоимость путевки, приобретаемой в порядке электронной очереди, составит 2 тыс. 957 рублей. Приобрести ее на льготных условиях можно только один раз в год на одного ребенка, зарегистрированного по месту жительства в Пензе», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что в 2021 году у пензенцев есть возможность отправить детей на отдых в лагеря «Строитель», «Юность», «Заря», «Белка», «Солнечная долина» и «Сосновый бор».

Новости партнеров
Читайте также
Лекция «Фрида Кало. Феномен художницы» состоится в пензенской картинной галерее В Пензенской области утверждено обвинительное заключение по делу «черных археологов»
Под Пензой задержаны двое мужчин с партией героина Пензенская делегация примет участие в форуме финно-угорских народов в Ижевске
В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Пензенской области в штатном режиме
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама