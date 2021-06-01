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Пожарные устроили праздник для детей в «Спутнике»

19:49 | 01.06.2021 | Общество

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Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. Пожарные провели в микрорайоне «Город Спутник» села Засечного Пензенской области мероприятие, посвященное Дню защиты детей.

Пожарные устроили праздник для детей в «Спутнике»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они в доступной и увлекательной форме рассказали о пожарной технике и оборудовании, которое помогает спасать жизни людей в экстренных ситуациях.

Также состоялись показательные выступления. Сотрудники МЧС продемонстрировали, как быстро облачиться в специальную защитную одежду и потушить возгорание с помощью огнетушителя или пожарного рукава.

Затем они предложили всем желающим примерить на себя роль спасателя.

Дети были особенно рады возможности посидеть за рулем пожарного автомобиля, квадроцикла и мотоцикла.

Помимо этого, юные жители и гости «Спутника» в ходе праздника повторили правила безопасного поведения при возникновении пожара и во время отдыха вблизи водоема.

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