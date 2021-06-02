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Кирилл Бунтов назначен прокурором Сосновоборского района

12:03 | 02.06.2021 | Общество

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Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. Младший советник юстиции Кирилл Бунтов назначен прокурором Сосновоборского района Пензенской области.

Кирилл Бунтов назначен прокурором Сосновоборского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора России подписан 31 мая.

Бунтов Кирилл Евгеньевич родился в городе Никольске Пензенской области в 1991 году.

В 2013 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

С августа 2014 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника прокурора Никольского района, прокурора отдела кадров прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Пензенского района и заместителя прокурора Ленинского района Пензы.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.

Женат, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

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