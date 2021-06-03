Пензенская область и Россотрудничество заключили соглашение о взаимодействии Общество

Санкт-Петербург, 3 июня 2021. PenzaNews. Пензенская область и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству заключили соглашение о взаимодействие в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Соглашение предусматривает совместную деятельность по развитию международных связей в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах.

Как отметил Олег Мельниченко, регион готов позиционировать свои культурные проекты, знакомить с ними гостей, прибывающих в Россию из-за рубежа.

«Пензенская область богата талантами. У нас есть современные объекты культуры: театры, музеи, киноконцертный зал, филармония», — сказал он.

В свою очередь Евгений Примаков предложил представителям региона подключиться к реализации проектов Россотрудничества, один из них — «Новое поколение».

«Это программа краткосрочных визитов в Россию небольших групп. Думаю, что вам было бы интересно показать свои творческие организации иностранным гостям, которые приезжают сюда на стажировку. Поддержка со стороны региона [заключается] в снижении стоимости проживания, налаживании логистики, организации культурной программы», — пояснил он.

Евгений Примаков добавил, что также можно реализовать проект, участие в котором позволит добровольцам разного возраста уехать в какую-либо страну и поработать там в местном неправительственном секторе, например, в театре, больнице или экологической организации.

«Сейчас договариваемся с вузами, у которых есть средства ежегодно отправлять своих студентов», — цитирует главу Россотрудничества пресс-служба областного правительства.