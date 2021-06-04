В Пензе открыта экспозиция, посвященная 100-летию окончания Гражданской войны Общество

Пенза, 4 июня 2021. PenzaNews. Экспозиция, посвященная 100-летию окончания Гражданской войны, открыта в частном музее русской армии в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вниманию посетителей представлены предметы обмундирования, вооружения, снаряжения, документы, знаки отличия, книги и журналы, в том числе коллекция произведений Романа Гуля.

По словам руководителя музея Томаса Янчаускаса, большинство экспонатов за собственный счет с большим трудом привезены из США, Франции и Бразилии.

«В связи с Гражданской войной территория бывшей Российской империи потеряла 10 млн. человек, которые оказались за рубежом. [...] Пензенская губерния потеряла порядка 100 тыс. человек в результате Гражданской войны погибшими, раненными, больными, расстрелянными, умершими от голода, тифа и так далее. Для Пензенской губернии это был огромный удар, огромная потеря», — сказал он журналистам.

Томас Янчаускас добавил, что для создателей музея важно сохранить память о тех людях, которые за рубежом сумели сберечь русскую культуру.

«У нас все предметы подлинные, [...] возвращенные из-за границы», — подчеркнул он, отметив, что это отличает пензенский частный музей от многих других.

Он сообщил также, что на выставке представлена только часть экспонатов, поскольку помещение не позволяет вместить все, что хранится в фондах.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», музей русской армии действует в Пензе с 2014 года. Он располагается в здании дома молодежи на улице Кирова.

В экспозиции представлены мундиры, картины, гравюры, оружие, ордена, медали, а также снаряжение солдат и офицеров.