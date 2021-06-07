В МФЦ Пензенской области за пять месяцев предоставлено более 623 тыс. услуг Общество

Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. Более 623 тыс. государственных и муниципальных услуг предоставлено в МФЦ Пензенской области в январе-мае 2021 года, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

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«Наиболее востребованными продолжают оставаться услуги в сфере государственной регистрации недвижимости — 27% от общего количества», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что второе место по популярности занимают услуги социальной защиты населения и пенсионного обеспечения граждан, на долю которых в общем объеме приходится 25%; третье — услуги в сфере регистрационного и миграционного учета (11%).

«По данным информационной аналитической системы мониторинга качества государственных услуг, по состоянию на 1 июня 2021 года уровень удовлетворенности составляет 4,9 балла», — уточняется в сообщении.

В тексте напоминается, что всего в регионе функционирует 33 МФЦ, в которых предоставляется более 410 государственных и муниципальных услуг.