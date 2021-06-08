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В Мокшанском районе обнаружено новое поселение степного сурка

10:53 | 08.06.2021 | Общество

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Пенза, 8 июня 2021. PenzaNews. Новое поселение степного сурка, занесенного в Красную книгу, обнаружено на территории Мокшанского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Мокшанском районе обнаружено новое поселение степного сурка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в Пензенской области одна из сохранившихся семей сурка была замечена в 1982 году, в 1985–1989 годах в шести районах с целью реакклиматизации было выпущено 655 животных, а в 2014–2016 годах было осуществлено расселение еще более 160 особей.

«Современные поселения вида отмечены в Бессоновском, Мокшанском, Лунинском, Колышлейском, Шемышейском, Камешкирском, Неверкинском, Лопатинском и Никольском районах», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что за уничтожение видов, занесенных в Красную книгу, и среды их обитания предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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