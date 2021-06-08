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В Никольском районе прокуратура встала на защиту прав многодетной семьи

11:28 | 08.06.2021 | Общество

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Пенза, 8 июня 2021. PenzaNews. Прокуратура Никольского района Пензенской области встала на защиту прав многодетной семьи, которая была неправомерно исключена из очереди на жилье. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

В Никольском районе прокуратура встала на защиту прав многодетной семьи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в июле 2019 года семья заявительницы, имеющей пятерых малолетних детей, была включена в реестр претендентов на получение мер социальной поддержки в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2022 годы», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что основанием для этого явилась нуждаемость в обеспечении жилым помещением семьи, проживающей в доме площадью 40,8 кв. метров, который находился в собственности матери и в отношении которого на тот момент было установлено обременение в виде ипотеки в силу закона.

«В марте 2020 года администрация района отказала в выделении меры социальной поддержки. [...] Семья была снята с учета в качестве нуждающейся в получении выплаты. Причиной такого решения стало оформление многодетной матерью приобретенного ею дома в общую долевую собственность всех членов семьи — по 1/6 [доли] каждому — в связи с погашением ипотечного займа за счет средств материнского капитала. Орган местного самоуправления счел, что собственница жилого помещения своими действиями ухудшила жилищные условия семьи», — отмечается в тексте.

В сообщении подчеркивается, что данный вывод не соответствует требованиям закона, поскольку выделение долей после погашения ипотеки с использованием средств маткапитала является обязательным.

«Этот дом как до выделения долей, так и после остался во владении многодетной семьи, обеспеченность жилой площадью не изменилась и составила менее 10 кв. метров на одного члена семьи. То есть выделение многодетной матерью долей в жилом помещении своим детям не ухудшило жилищные условия семьи», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по результатам проверки главе администрации Никольского района было принесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

«Многодетная семья включена в реестр претендентов на получение мер социальной поддержки», — сказано в тексте.

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