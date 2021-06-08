Алексей Рыжов назначен врио начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Общество

Пенза, 8 июня 2021. PenzaNews. Полковник внутренней службы Алексей Рыжов назначен временно исполняющим обязанности начальника главного управления МЧС России по Пензенской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

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Рыжов Алексей Александрович родился в Пензе 18 октября 1977 года.

В 1997 году окончил Воронежское пожарно-техническое училище МВД РФ, в 2000 — Академию ГПС МВД РФ.

Прошел трудовой путь от старшего инженера, руководителя смены 4-й специализированной части управления государственной противопожарной службы УВД Пензенской области до начальника ФГКУ «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Пензенской области.

С 18 декабря 2018 года занимал должность заместителя начальника главного управления МЧС России по Пензенской области – начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по региону.

Женат, воспитывает двух дочерей.