В Пензенской области запретят продажу детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ Общество

Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. Законопроект «Об установлении ограничения розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан на территории Пензенской области» планируется принять на ближайшей сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую пятницу, 11 июня.

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Как отмечается в законопроекте, под такими товарами понимаются зажигалки, в которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным газом, а также баллоны с ним любой емкости.

«На территории Пензенской области не допускается розничная продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ», — сказано в проекте закона, который внесен прокуратурой региона.

Согласно пояснительной записке, необходимость принятия данного закона обусловлена широким распространением среди детей новой формы токсикомании — сниффинга.

«Статистика погибших детей от новой «забавы» достигла угрожающих масштабов. Так, за последние три года погиб 361 ребенок, и данное число растет. [...] B Пензенской области в 2019 году – истекшем периоде 2021 года случаев смертельного отравления детей такими парами не имелось. B 2020 году в регионе выявлен один случай вдыхания подростком паров сжиженного углеводородного газа», — уточняется в тексте.

В пояснительной записке добавляется, что законы, запрещающие продажу детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, приняты более чем в десяти субъектах РФ.