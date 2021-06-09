EN
17:44:42 Среда, 9 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области запретят продажу детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ

17:20 | 09.06.2021 | Общество

Печать

Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. Законопроект «Об установлении ограничения розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан на территории Пензенской области» планируется принять на ближайшей сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую пятницу, 11 июня.

В Пензенской области запретят продажу детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в законопроекте, под такими товарами понимаются зажигалки, в которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным газом, а также баллоны с ним любой емкости.

«На территории Пензенской области не допускается розничная продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ», — сказано в проекте закона, который внесен прокуратурой региона.

Согласно пояснительной записке, необходимость принятия данного закона обусловлена широким распространением среди детей новой формы токсикомании — сниффинга.

«Статистика погибших детей от новой «забавы» достигла угрожающих масштабов. Так, за последние три года погиб 361 ребенок, и данное число растет. [...] B Пензенской области в 2019 году – истекшем периоде 2021 года случаев смертельного отравления детей такими парами не имелось. B 2020 году в регионе выявлен один случай вдыхания подростком паров сжиженного углеводородного газа», — уточняется в тексте.

В пояснительной записке добавляется, что законы, запрещающие продажу детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, приняты более чем в десяти субъектах РФ.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе обнаружена поддельная 5-тысячная купюра Пензенские производители стали участниками бизнес-платформы по аутсорсингу для легпрома
В Пензенской области проведен анализ закупок у единственного поставщика Стало известно о задержке строительства завода по производству консервов в Каменке
В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом Сводный отряд пензенской полиции отправился в командировку на Северный Кавказ
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама