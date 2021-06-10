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Дачников предупредили об изменениях в движении автобусов по трассе «Тамбов — Пенза» 18 июня

09:38 | 10.06.2021 | Общество

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Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Представители администрации Пензы предупредили дачников об изменениях в движении сезонных маршрутов по федеральной трассе «Тамбов — Пенза» на участке с 267 по 278 км 18 июня в связи с проведением чемпионата России по велоспорту в дисциплине «Шоссе».

Дачников предупредили об изменениях в движении автобусов по трассе «Тамбов — Пенза» 18 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В период времени с 8.00 до 17.00 18 июня не будет возможности осуществлять высадку пассажиров дачных маршрутов №38, 38А, 38Б, 41, 41К на остановках «Общество «Мичуринец», «1-я Дачная», «Общество «Здоровье» и «Сурские зори», расположенных на указанном участке автодороги», — говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В нем уточняется, что в указанные часы движение транспорта по трассе будет осуществляться по одной стороне — по направлению в Пензу.

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