В Пензе основной концертной площадкой в День России станет Фонтанная площадь Общество

Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Фонтанная площадь станет основной концертной площадкой в Пензе в День России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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По информации мэрии, в полдень там начнется музыкальный марафон «Пенза, ты и есть моя Россия!», в котором примут участие городские коллективы. На 15.00 запланирован фестиваль «Край талантов», на 19.00 — большой кавер-фестиваль.

На улице Московской будет организован детский вернисаж, в 14.00 состоится фестиваль некоммерческих организаций «Добрая Пенза».

В сквере Дениса Давыдова в 17.00 пройдет концерт эстрадно-духового оркестра «Ретро» в рамках проекта «Музыка – улицам города».

На Юбилейной площади с 17.00 будет звучать электронная музыка. На сцене будет работать диджей Андрей Сушко и его команда.

Клубную музыку также можно будет услышать вечером на набережной реки Суры у стелы «Росток». Там мероприятие под открытым небом намечено на 19.00.