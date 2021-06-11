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Мельниченко призвал не допустить нарастания социального пессимизма в Пензенской области

14:08 | 11.06.2021 | Общество

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Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко призвал не допустить нарастания социального пессимизма в регионе.

Мельниченко призвал не допустить нарастания социального пессимизма в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Самое главное, уважаемые коллеги, мы просто обязаны не допустить, чтобы регион заразился болезнью, может быть, даже более опасной, чем коронавирус, имя которой — региональный социальный пессимизм», — сказал он, говоря об основных направлениях социально-экономического развития Пензенской области в ходе расширенного заседания 41-й очередной сессии Законодательного собрания региона в киноконцертном зале «Пенза».

Олег Мельниченко отметил, что в обществе назрел запрос на изменения.

«Нам необходимо вернуть жителям Пензенской области гордость за регион, чтобы на федеральном уровне Пенза звучала только своими достижениями и победами, а не негативными событиями. В этом я вижу свою задачу, задачу областного правительства, задачу всех тех, кто любит наш родной край», — подчеркнул врио губернатора.

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