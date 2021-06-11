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Планируется создать ГКУ «Ресурсный центр соцобслуживания населения Пензенской области»

14:19 | 11.06.2021 | Общество

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Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Государственное казенное учреждение «Ресурсный центр социального обслуживания населения Пензенской области» планируется создать в регионе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра труда, социальной защиты и демографии области Алексей Качан.

Планируется создать ГКУ «Ресурсный центр соцобслуживания населения Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, это позволит уйти от системы, при которой центры соцобслуживания муниципальных районов определяют, кому и какие услуги оказывать, а также сами оценивают их качество.

«Так не должно быть, поскольку это создает условия для формирования предвзятого отношения и личной заинтересованности ответственных лиц при исполнении должностных обязанностей», — сказал он в ходе 41-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 11 июня.

Алексей Качан выразил уверенность в том, что новое учреждение «будет соответствовать современным требованиям к организации системы социального обслуживания».

Глава Минтруда Пензенской области добавил, что подобные учреждения успешно действуют в пилотных регионах — Рязанской и Нижегородской областях, а также в Санкт-Петербурге.

«Создание ресурсного центра позволит сконцентрировать финансовые и кадровые ресурсы, повысить мобильность системы социального обслуживания, привлечь некоммерческие организации к предоставлению услуг, а это напрямую связано с развитием конкуренции и повышением качества оказания социальных услуг», — резюмировал он.

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