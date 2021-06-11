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Судья Галина Артамонова награждена медалью «За безупречную службу»

16:33 | 11.06.2021 | Общество

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Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Судья Спасского районного суда Пензенской области Галина Артамонова удостоена медали «За безупречную службу» за большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации.

Судья Галина Артамонова награждена медалью «За безупречную службу»

Фото: Oblsud.pnz.sudrf.ru

Награду ей вручил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

Артамонова Галина Александровна родилась в селе Русский Шелдаис Пензенской области в 1967 году.

Работала юрисконсультом администрации Беднодемьяновского района.

После окончания в 1994 году Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева трудилась следователем ОВД Беднодемьяновского района УВД Пензенской области.

В 1995 году указом президента России была назначена судьей Беднодемьяновского районного суда, который впоследствии был переименован в Спасский районный суд.

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