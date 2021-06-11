Судья Галина Артамонова награждена медалью «За безупречную службу» Общество

Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Судья Спасского районного суда Пензенской области Галина Артамонова удостоена медали «За безупречную службу» за большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации.

Фото: Oblsud.pnz.sudrf.ru

Награду ей вручил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

Артамонова Галина Александровна родилась в селе Русский Шелдаис Пензенской области в 1967 году.

Работала юрисконсультом администрации Беднодемьяновского района.

После окончания в 1994 году Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева трудилась следователем ОВД Беднодемьяновского района УВД Пензенской области.

В 1995 году указом президента России была назначена судьей Беднодемьяновского районного суда, который впоследствии был переименован в Спасский районный суд.