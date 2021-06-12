12 пензенских НКО выиграли президентские гранты на сумму почти 50 млн. рублей Общество

Пенза, 12 июня 2021. PenzaNews. Двенадцать некоммерческих организаций Пензенской области получат почти 50 млн. рублей по итогам второго в 2021 году конкурса президентских грантов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Максимальный грант — 29 млн. 789 тыс. 524 рубля — выиграла автономная некоммерческая организация социальной адаптации личности «Квартал Луи», возглавляемая Еленой Кулагиной. Деньги будут направлены на проект «Квартал Луи 3.0: открывая территории, расширяя сообщество».

9 млн. 320 тыс. 913 рублей будет предоставлено автономной некоммерческой организации «Творческое объединение «ПензаХобби», генеральным директором которой является Людмила Тимакова, на реализацию инициативы «Инклюзивная студия росписи. Тиражирование проекта».

Региональная общественная организация поддержки инвалидов «Пензенские лучики» под руководством Людмилы Ермаковой получит грант в размере 2 млн. 999 тыс. 595 рублей на организацию работы досугово-развивающего центра для лиц с ментальными нарушениями «Солнечный круг».

В число победителей конкурса также вошла автономная некоммерческая организация поддержки семьи и духовно-нравственного просвещения «Верба» во главе с Натальей Шумиловой. НКО выиграла грант на сумму 2 млн. 771 тыс. 500 рублей на реализацию проекта «Креативный семейный центр — современный формат профилактики семейного неблагополучия».

Автономная некоммерческая организация по оказанию социальных услуг «ЗАТО единая семья», директором которой является Надежда Волкова, сможет потратить 950 тыс. 917 рублей на проект «Радость в движении».

Грант в размере 868 тыс. 794 рубля выиграла региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Союз засечного боя Пензенской области», возглавляемая Дмитрием Тышкуновым. Средства будут выделены на проект «Школа юных богатырей-2».

808 тыс. 878 рублей получит автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию науки «Реактор», которой руководит Руслан Кондратьев. Грант будет направлен на проведение фестиваля космонавтики «Гагарин Fest».

Православный приход храма преподобного Сергия Радонежского города Сердобска победил в конкурсе с проектом «Восстановим источник всем миром», на который будет выделено 497 тыс. 849 рублей.

Региональная общественная организация «Федерация брейк-данса Пензенской области», возглавляемая Артемом Бачининым, выиграла грант в размере 492 тыс. 289 рублей на проведение всероссийского фестиваля уличной культуры «Пятый элемент».

Пензенская региональная детская общественная организация юных туристов «Костер» под руководством Марины Борисовой получит 414 тыс. 604 рубля на проект «Парк социального здоровья».

Грант в размере 374 тыс. 666 рублей будет выделен автономной некоммерческой организации по поддержке института семьи, сохранения и развития культурных ценностей «Юнона», генеральным директором которой является Ирина Глуховская. НКО направит эти средства на проект «Школа молодой семьи «Счастливая семья — опора региона».

Минимальную среди НКО Пензенской области сумму гранта — 336 тыс. 910 рублей — выиграла местная спортивная общественная организация «Спорт для всех» города Сердобска во главе с Сергеем Лежневым. Будет реализован проект «Стань чемпионом».