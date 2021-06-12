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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем России

09:12 | 12.06.2021 | Общество

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Пенза, 12 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем России.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этот торжественный день все мы, подлинные патриоты Отчизны, ощущаем свою сопричастность с ее судьбой, гордимся славной многовековой историей, богатейшими духовно-нравственными и культурными традициями и устоями, ратными и трудовыми подвигами предков», — отметил руководитель субъекта федерации.

Он добавил, что будущее Родины и благополучие ее граждан зависят от каждого человека, от добросовестного труда, активной гражданской позиции, целеустремленности и энергии людей.

«Из общих достижений, консолидации и единства многонационального народа складываются могущество и достоинство великой державы. Уверен, нам по силам сберечь и приумножить достигнутое и выйти на новые рубежи созидательных свершений! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, успехов во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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