Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем России Общество

Пенза, 12 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем России.

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«В этот торжественный день все мы, подлинные патриоты Отчизны, ощущаем свою сопричастность с ее судьбой, гордимся славной многовековой историей, богатейшими духовно-нравственными и культурными традициями и устоями, ратными и трудовыми подвигами предков», — отметил руководитель субъекта федерации.

Он добавил, что будущее Родины и благополучие ее граждан зависят от каждого человека, от добросовестного труда, активной гражданской позиции, целеустремленности и энергии людей.

«Из общих достижений, консолидации и единства многонационального народа складываются могущество и достоинство великой державы. Уверен, нам по силам сберечь и приумножить достигнутое и выйти на новые рубежи созидательных свершений! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, успехов во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.