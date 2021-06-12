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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем России

11:06 | 12.06.2021 | Общество

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Пенза, 12 июня 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем России.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас с одним из главных государственных праздников — Днем России! Он символизирует незыблемость ценностей свободы и демократии, объединяя россиян в желании сделать родное Отечество еще более сильным и процветающим. Это праздник независимости, мира и доброго согласия всех граждан нашей многонациональной страны. Мы гордимся славным прошлым нашего государства и верим в достойное будущее российской державы», — сказал он.

Владимир Мутовкин добавил, что многие поколения пензенцев своим самоотверженным трудом вносили и вносят достойный вклад в развитие Родины, способствуя укреплению ее потенциала и славы.

«Я твердо убежден, что совместными усилиями мы сможем решить все задачи, стоящие перед нами», — подчеркнул глава города.

Владимир Мутовкин пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, мира, добра, процветания, стабильности, согласия и новых трудовых побед на благо страны.

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