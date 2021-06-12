Около 40 жителей Пензенской области получили государственные и региональные награды Общество

Пенза, 12 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко вручил 36 жителям Пензенской области государственные и региональные награды в День России, 12 июня.

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Церемония состоялась в губернаторском доме Пензы.

Пульмонолог областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Елена Демчук награждена орденом Пирогова.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен глава Заречного Олег Климанов.

Медали «За отвагу на пожаре» вручены младшему сержанту внутренней службы Роману Дадонову, прапорщику внутренней службы Анатолию Елистратову, капитанам внутренней службы Андрею Игнатьеву, Артему Савельеву и Евгению Чусину, а также старшему сержанту внутренней службы Борису Цыбаеву.

Благодарность президента России объявлена учителю, координатору волонтерского движения школы села Засечного Екатерине Бурматовой, колопроктологу пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Олегу Просточенко, слесарю-инструментальщику АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» Валерию Моисееву.

Медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» награждены начальник регионального управления Минюста России Елена Канашкина, гендиректор ООО «Ванюшкины сладости» Наталья Кузякова, председатель совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», президент областной ассоциации промышленников Олег Шаповал, профессор кафедры «Журналистика» историко-филологического факультета ПГУ Иван Шувалов, руководитель аппарата АО «Пензтяжпромарматура», краевед Игорь Шишкин, председатель правления реготделения Союза художников России Виктор Шабанов и заслуженный работник средств массовой информации Пензенской области Александр Марынов.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Пензенской области» присвоено заслуженному врачу РФ Геннадию Игнатьеву.

Директор спортивно-адаптивной школы Александр Елатонцев стал заслуженным работником образования Пензенской области.

Почетным знаком «Во славу земли Пензенской» награждены заместитель директора центра технологического обучения Пензы Светлана Кудинова, старший методист – советник по образованию Института регионального развития Пензенской области Ольга Федосеева, декан факультета информационных технологий и электроники политехнического института ПГУ Владимир Кревчик, заведующий кафедрой «Сварочное, литейное производство и материаловедение» ПГУ Андрей Розен, лаборант информационно-выставочного центра ПГУ Мария Ратушная, ветераны труда Владимир Ильин и Владимир Кадников.

Почетными грамотами губернатора отмечены гендиректор ОАО «Пензхиммаш+» Евгений Нырков и председатель совета ветеранов управления ФСБ России по Пензенской области Борис Пузаков.

Благодарность губернатора объявлена депутату Законодательного собрания Пензенской области, директору ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Каменское» Людмиле Глуховой, советнику главы региона по социально-экономическим вопросам Сергею Папшеву, гендиректору ООО «СКБ» Владимиру Сухову, руководителю ООО «Строительное управление №2» города Заречного Юрию Давыдову, главе КФХ «Родник» Михаилу Свищеву, председателю местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Вадинского района Виктору Серову и гендиректору ООО «Издательский дом «Комсомольская правда» в Пензе Антону Баязитову.