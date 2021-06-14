Сводный отряд пензенской полиции вернулся из Чечни
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Пенза, 14 июня 2021. PenzaNews. Сводный отряд пензенской полиции вернулся из служебной командировки на Северный Кавказ продолжительностью шесть месяцев.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В Пензе стражей порядка встретили их родные, близкие и коллеги.
Начальник управления МВД России по Пензенской области Павел Гаврилин поблагодарил полицейских за достойную службу в Чечне, а их родных — за терпение и понимание важности той работы, которую их близкие выполняли вдали от дома.
Затем он вручил благодарности сотрудникам, отличившимся во время командировки.
Вернувшиеся с Северного Кавказа полицейские в течение двух недель будут соблюдать режим самоизоляции, отправятся в отпуск, а затем снова приступят к исполнению служебных обязанностей в своих подразделениях, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.