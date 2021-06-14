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Сводный отряд пензенской полиции вернулся из Чечни

12:30 | 14.06.2021 | Общество

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Пенза, 14 июня 2021. PenzaNews. Сводный отряд пензенской полиции вернулся из служебной командировки на Северный Кавказ продолжительностью шесть месяцев.

Сводный отряд пензенской полиции вернулся из Чечни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В Пензе стражей порядка встретили их родные, близкие и коллеги.

Начальник управления МВД России по Пензенской области Павел Гаврилин поблагодарил полицейских за достойную службу в Чечне, а их родных — за терпение и понимание важности той работы, которую их близкие выполняли вдали от дома.

Затем он вручил благодарности сотрудникам, отличившимся во время командировки.

Вернувшиеся с Северного Кавказа полицейские в течение двух недель будут соблюдать режим самоизоляции, отправятся в отпуск, а затем снова приступят к исполнению служебных обязанностей в своих подразделениях, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

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