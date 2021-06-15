Мэр Пензы поручил провести проверку после инцидента в лагере «Строитель» Общество

Пенза, 15 июня 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил провести проверку после инцидента в лагере «Строитель», где девочки-подростки в качестве развлечения использовали удушающие приемы и снимали происходящее на видео.

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«Выезжайте в лагерь, выясните, где были в тот момент вожатые и воспитатели, как организован досуг детей. Также побеседуйте с детьми, проверьте качество питания. Это касается не только лагеря «Строитель», но и других загородных мест отдыха детей», — сказал мэр, обращаясь к начальнику управления образования Пензы Лилии Чащиной в ходе еженедельного совещания во вторник, 15 июня.

В свою очередь Лилия Чащина сообщила, что соответствующая работа уже начата.

«По предварительным данным, это происходило перед ужином, когда весь отряд оформлял плакат в холле. Дети периодически отлучались в свои комнаты — за фломастерами, ножницами. В медицинский кабинет дети не обращались, тем не менее сегодня пройдет дополнительный медосмотр, чтобы понимать, что их здоровью ничего не угрожает», — цитирует руководителя управления образования пресс-служба мэрии.