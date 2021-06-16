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В Пензенской области намечено создать методический центр военно-патриотического воспитания

14:38 | 16.06.2021 | Общество

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Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» имени А.М. Кижеватова планируется создать в Пензенской области на базе детского оздоровительного лагеря «Радуга». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Пензенской области намечено создать методический центр военно-патриотического воспитания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предполагается, что центр будет организован в виде структурного подразделения многофункционального молодежного центра Пензенской области», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в состав учебно-методического центра войдут школа подготовки граждан к военной службе, а также школа военно-патриотического воспитания.

Из сообщения следует, что вопрос создания центра обсуждался в ходе рабочего визита председателя ДОСААФ России Александра Колмакова в Пензу.

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