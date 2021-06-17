Пензенские поисковики собрали материал для фильма о 61-й стрелковой дивизии Общество

Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. Члены рабочей группы проекта «Помнить, нельзя забыть» во главе с председателем пензенского реготделения Поискового движения России Ларисой Казаковой во время поездки в Белоруссию собрали материал для создания фильма о довоенной истории и боевом пути 61-й стрелковой дивизии, которая дислоцировалась на территории региона с 1939 по 1941 годы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

«В городах Рогачеве, Жлобине и Буда-Кошелево был собран уникальный видеоматериал, проведены встречи с краеведами, которые поделились ценной информацией об освобождении города Рогачева и его предместий войсками 63-го стрелкового корпуса, в состав которого входила 61-я стрелковая дивизия. Местные краеведы десятилетиями собирали воспоминания воинов-ветеранов и старожилов Рогачева», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что премьера фильма о дивизии намечена на сентябрь 2021 года.

«Рабочее название фильма — «Первые герои сорок первого», — отмечается в сообщении.