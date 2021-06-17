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В Мичуринском при строительстве школы вырубят меньше деревьев, чем планировали изначально

10:19 | 17.06.2021 | Общество

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Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. Число деревьев, которые планируется вырубить при строительстве нового здания школы в поселке Мичуринский Пензенской области, скорректировано в меньшую сторону после вмешательства прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

В Мичуринском при строительстве школы вырубят меньше деревьев, чем планировали изначально. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2021 году по региональному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» осуществляется строительство нового корпуса общеобразовательной организации на 225 мест в поселке Мичуринский. Для расчистки строительной площадки от зеленых насаждений МОБУ СОШ поселка Мичуринский с индивидуальным предпринимателем заключен договор подряда, предметом которого являются работы по валке 114 деревьев», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что при заключении договора был неправильно определен источник финансирования, указан муниципальный нормативный правовой акт, не имеющий юридической силы на территории сельсовета, а также некорректно определены сроки выполнения работ.

«По результатам рассмотрения директором образовательного учреждения представления прокуратуры района условия договора пересмотрены, с подрядчиком заключено дополнительное соглашение, исключившее указанные недостатки. Кроме того, условиями этого соглашения предусмотрено уменьшение количества вырубаемых деревьев до 73, что позволит сохранить многолетние березы на территории учебного заведения и обеспечит экономию более 310 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.

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