EN
18:04:21 Пятница, 18 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Космачев заявил о необходимости принятия экстренных мер для сдерживания распространения COVID-19

12:51 | 18.06.2021 | Общество

Печать

Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев заявил о необходимости принятия экстренных мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Космачев заявил о необходимости принятия экстренных мер для сдерживания распространения COVID-19

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В течение апреля-мая на территории Пензенской области, как и по России в целом, отмечалось определенное плато заболеваемости ковидом. [...] Количество заболевших было такое, что оно не доходило до эпидпорога. Распространение было меньше единицы», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в областном правительстве в пятницу, 18 июня.

Вячеслав Космачев добавил, что в период майских праздников люди расслабились и перестали соблюдать ограничения.

«Ни масочного режима, ни дистанции», — констатировал врио зампреда облправительства.

По его словам, в результате произошло «критическое накопление количества заболевших».

«В настоящий момент мы близки к пороговому уровню заболеваемости. То есть если сейчас мы не примем какие-то экстренные меры, [...] то порог заболеваемости превысит определенные значения и рост заболеваемости пойдет в совершенно другой прогрессии. [...] Сегодня на оперативном штабе будут еще рассматриваться дополнительные меры, которые будут вводиться руководством Пензенской области. Все эти меры направлены на одно: на то, чтобы стабилизировать процесс распространения вирусной инфекции», — сказал Вячеслав Космачев.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенская область получит грант президента России для поддержки НКО В Пензе вступил в силу приговор по делу об организации незаконной миграции
В Пензенской области развернуто более 1,7 тыс. инфекционных коек Подозреваемый в убийстве девушки в Мокшане состоит на учете в ПДН — УМВД
Михаил Дралин выйдет на старт в ходе второго этапа Российской серии кольцевых гонок В Пензенской области за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама