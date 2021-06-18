Космачев заявил о необходимости принятия экстренных мер для сдерживания распространения COVID-19 Общество

Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев заявил о необходимости принятия экстренных мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в регионе.

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«В течение апреля-мая на территории Пензенской области, как и по России в целом, отмечалось определенное плато заболеваемости ковидом. [...] Количество заболевших было такое, что оно не доходило до эпидпорога. Распространение было меньше единицы», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в областном правительстве в пятницу, 18 июня.

Вячеслав Космачев добавил, что в период майских праздников люди расслабились и перестали соблюдать ограничения.

«Ни масочного режима, ни дистанции», — констатировал врио зампреда облправительства.

По его словам, в результате произошло «критическое накопление количества заболевших».

«В настоящий момент мы близки к пороговому уровню заболеваемости. То есть если сейчас мы не примем какие-то экстренные меры, [...] то порог заболеваемости превысит определенные значения и рост заболеваемости пойдет в совершенно другой прогрессии. [...] Сегодня на оперативном штабе будут еще рассматриваться дополнительные меры, которые будут вводиться руководством Пензенской области. Все эти меры направлены на одно: на то, чтобы стабилизировать процесс распространения вирусной инфекции», — сказал Вячеслав Космачев.