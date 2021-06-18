Пензенская область получит грант президента России для поддержки НКО Общество

Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. Пензенская область получит от Фонда президентских грантов 9 млн. 701 тыс. 300 рублей в целях софинансирования расходов региона на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

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«Планируется, что общая сумма поддержки проектов социальных инициатив СО НКО [социально ориентированных некоммерческих организаций] – победителей регионального конкурсного отбора составит 19 млн. 402 тыс. 600 рублей», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в 2021 году конкурсный отбор в Пензенской области будет осуществляться в электронном формате — прием заявок будет организован на сайте Grants.pnzreg.ru.

«Порядок и условия проведения отбора утверждены постановлением правительства Пензенской области от 15 июня 2021 года №338-пП. Дополнительная информация о конкурсе, а также сроках его проведения будет опубликована на официальном портале правительства Пензенской области», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно положению, утвержденному Фондом президентских грантов, главы субъектов РФ могли запросить до 15 февраля 2021 года софинансирование в размере один к одному, то есть в такой же сумме, какая заложена регионом на финансовую поддержку НКО. Исключение составили Москва и Санкт-Петербург, которые могли запросить не более 50% этой суммы.

Максимальный размер гранта на один субъект РФ — 150 млн. рублей.

Денежные средства будут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основах региональному оператору или уполномоченному органу.