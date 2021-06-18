EN
18:04:28 Пятница, 18 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область получит грант президента России для поддержки НКО

17:38 | 18.06.2021 | Общество

Печать

Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. Пензенская область получит от Фонда президентских грантов 9 млн. 701 тыс. 300 рублей в целях софинансирования расходов региона на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Пензенская область получит грант президента России для поддержки НКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируется, что общая сумма поддержки проектов социальных инициатив СО НКО [социально ориентированных некоммерческих организаций] – победителей регионального конкурсного отбора составит 19 млн. 402 тыс. 600 рублей», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в 2021 году конкурсный отбор в Пензенской области будет осуществляться в электронном формате — прием заявок будет организован на сайте Grants.pnzreg.ru.

«Порядок и условия проведения отбора утверждены постановлением правительства Пензенской области от 15 июня 2021 года №338-пП. Дополнительная информация о конкурсе, а также сроках его проведения будет опубликована на официальном портале правительства Пензенской области», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно положению, утвержденному Фондом президентских грантов, главы субъектов РФ могли запросить до 15 февраля 2021 года софинансирование в размере один к одному, то есть в такой же сумме, какая заложена регионом на финансовую поддержку НКО. Исключение составили Москва и Санкт-Петербург, которые могли запросить не более 50% этой суммы.

Максимальный размер гранта на один субъект РФ — 150 млн. рублей.

Денежные средства будут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основах региональному оператору или уполномоченному органу.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе вступил в силу приговор по делу об организации незаконной миграции В Пензенской области развернуто более 1,7 тыс. инфекционных коек
Подозреваемый в убийстве девушки в Мокшане состоит на учете в ПДН — УМВД Михаил Дралин выйдет на старт в ходе второго этапа Российской серии кольцевых гонок
В Пензенской области за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом Глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава подтвердила участие в форуме «InnoMed»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама