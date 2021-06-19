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В пензенской колонии №8 введены ограничения из-за коронавируса

11:01 | 19.06.2021 | Общество

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Пенза, 19 июня 2021. PenzaNews. Режимно-ограничительные мероприятия введены в исправительной колонии №8 в Пензе с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСИН России по Пензенской области.

В пензенской колонии №8 введены ограничения из-за коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 16 июня 2021 года до особого указания прекращен прием посылок и передач, приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий, ограничены посещения представителями федеральных органов исполнительной власти», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что свидания с защитниками и адвокатами проводятся в комнатах, где имеется стекло, с использованием средств индивидуальной защиты.

ИК-8 находится в Пензе на улице Лесной поселок. Исправительная колония общего режима предназначена для содержания мужчин, впервые осужденных к наказанию в виде лишения свободы.

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