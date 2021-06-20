Олег Мельниченко поздравил медработников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 20 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил представителей сферы здравоохранения с Днем медицинского работника.

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«Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника! В этот торжественный день мы выражаем искреннюю признательность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, всем, кто связал свою жизнь с благородным делом сохранения здоровья людей», — отметил он.

Руководитель субъекта федерации добавил, что Пензенская область дала стране немало выдающихся врачей, а нынешнее поколение медицинских работников бережно сохраняет и приумножает лучшие традиции предшественников.

«Вы разрабатываете и широко применяете современные технологии и практики профилактики и лечения, проводите уникальные операции, помогающие сохранить жизнь и здоровье тысячам пациентов. Неоценим ваш вклад в борьбу с эпидемией коронавируса. Высочайший профессионализм, обширные знания, накопленный опыт, активная гражданская позиция, неизменно свойственные вам исключительное трудолюбие, милосердие и сострадание заставили отступить эту опаснейшую болезнь. Уверен, что и в дальнейшем вы сделаете все для совершенствования качества оказания медицинской помощи, повышения ее доступности», — сказал Олег Мельниченко.

Он пожелал медработникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, а также плодотворной деятельности на благо жителей Пензенской области.