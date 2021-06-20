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Владимир Мутовкин поздравил медработников с профессиональным праздником

10:37 | 20.06.2021 | Общество

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Пенза, 20 июня 2021. PenzaNews. Глава города Пензы Владимир Мутовкин поздравил представителей сферы здравоохранения с Днем медицинского работника.

Владимир Мутовкин поздравил медработников с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Хочу выразить вам слова искренней признательности и благодарности за ваш самоотверженный труд, готовность прийти на помощь. Проявляя высокий уровень профессионализма, ответственный подход к выполнению служебных задач, выдержку, терпение, доброту, вы врачуете не только человеческие тела, но и души», — отметил он.

Владимир Мутовкин пожелал медработникам крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, бодрости духа и дальнейших успехов.

«Пусть неизменной наградой за ваш труд будут улыбки на лицах тех, кому вы оказываете помощь!» — добавил глава Пензы.

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