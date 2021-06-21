Умер бывший прокурор Пензенской области Виктор Костяев Общество

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Бывший прокурор Пензенской области Виктор Костяев скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте регионального надзорного ведомства.

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«Коллективы прокуратуры Пензенской области и пензенского областного регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры скорбят вместе с родственниками и друзьями Виктора Федоровича Костяева», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что окружающие ценили Виктора Костяева за его прямоту, честность и порядочность.

Из сообщения следует, что прощание с покойным пройдет в Успенском кафедральном соборе на улице Захарова в Пензе в предстоящий вторник, 22 июня, в 10.00.

Костяев Виктор Федорович родился в селе Липовка Тамбовской области 8 августа 1935 года.

В 1958 году после демобилизации со срочной службы в Военно-морском флоте СССР поступил в Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского.

В 1962 году после окончания вуза был распределен на работу в органы прокуратуры Тамбовской области, где служил в должностях стажера, следователя районной прокуратуры, помощника прокурора района, прокурора отдела облпрокуратуры, помощника прокурора области, старшего помощника прокурора области, первого заместителя прокурора области.

В мае 1987 года был назначен прокурором Марийской АССР.

В декабре 1990 года стал прокурором Пензенской области. Занимал эту должность до августа 2000 года.

Был награжден орденом Почета, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры», «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За верность закону» I степени, медалями «Ветеран прокуратуры» и «290 лет прокуратуре России», медалью Руденко, медалью Ягужинского.

На пенсии принимал активное участие в деятельности пензенского областного отделения общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры. С 2007 по 2015 годы неоднократно избирался председателем отделения.

Умер 20 июня 2021 года.