Суд увеличил до 600 тыс. рублей размер компенсации женщине, лишившейся руки на работе Общество

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд увеличил с 400 тыс. до 600 тыс. рублей размер компенсации морального вреда, которую индивидуальный предприниматель должен выплатить женщине, лишившейся руки на производстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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В нем указано, что 27 июля 2018 года жительница Пензенской области была принята на должность пекаря, никакой инструктаж она не проходила, а на третий день с ней произошел несчастный случай: во время очистки тестоделительной машины из кармана рабочего халата сотрудницы в устройство упала зажигалка, при попытке достать которую руку женщины захватило вращающимся шнеком.

«В результате производственной травмы женщине 1994 года рождения был причинен вред здоровью, квалифицирующийся как тяжкий — ей ампутировали руку. Она не может полноценно работать, ей необходим дорогостоящий протез, приобретение которого возможно только за собственные средства. На ее иждивении находятся двое детей. В судебном заседании женщина просила компенсировать ей моральный вред в размере 1,5 млн. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что суд первой инстанции удовлетворил ее требования частично и вынес решение о взыскании с предпринимателя в ее пользу 400 тыс. рублей.

«Не согласившись с суммой компенсации, ответчик подал жалобу, в которой просил снизить ее размер, а истец и прокурор в своем представлении наоборот просили увеличить сумму. Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда, изучив все доводы, сочла возможным увеличить размер компенсации до 600 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу», — уточняется в сообщении.