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Вблизи дома №51 на улице Богданова в Пензе временно запретят остановку транспорта

13:37 | 22.06.2021 | Общество

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Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации «Зона действия» и «Работает эвакуатор» планируется установить вблизи дома №51 на улице Богданова в Пензе в июле. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Вблизи дома №51 на улице Богданова в Пензе временно запретят остановку транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ограничения связаны с проведением работ по строительству многоквартирного жилого дома. По данной улице будет осуществляться подвоз крупногабаритных строительных материалов», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что при существующей схеме движения заезд крупногабаритного транспорта на стройплощадку невозможен.

«После окончания строительных работ дорожные знаки будут демонтированы», — добавляется в сообщении.

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