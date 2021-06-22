Вблизи дома №51 на улице Богданова в Пензе временно запретят остановку транспорта Общество

Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации «Зона действия» и «Работает эвакуатор» планируется установить вблизи дома №51 на улице Богданова в Пензе в июле. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Ограничения связаны с проведением работ по строительству многоквартирного жилого дома. По данной улице будет осуществляться подвоз крупногабаритных строительных материалов», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что при существующей схеме движения заезд крупногабаритного транспорта на стройплощадку невозможен.

«После окончания строительных работ дорожные знаки будут демонтированы», — добавляется в сообщении.