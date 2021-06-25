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В Пензе усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

12:04 | 25.06.2021 | Общество

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Пенза, 25 июня 2021. PenzaNews. Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте усилен в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации в пятницу, 25 июня.

В Пензе усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В мероприятиях принимают участие сотрудники управления транспорта и связи города, УМВД России по Пензе и ОГИБДД УМВД России по городу», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что накануне участники межведомственного рейда проверили более десяти транспортных средств и составили пять протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

«С пассажирами проведена профилактическая работа о необходимости ношения лицевых масок при проезде в общественном транспорте», — отмечается в сообщении.

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