В Пензе усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Общество

Пенза, 25 июня 2021. PenzaNews. Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте усилен в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации в пятницу, 25 июня.

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«В мероприятиях принимают участие сотрудники управления транспорта и связи города, УМВД России по Пензе и ОГИБДД УМВД России по городу», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что накануне участники межведомственного рейда проверили более десяти транспортных средств и составили пять протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

«С пассажирами проведена профилактическая работа о необходимости ношения лицевых масок при проезде в общественном транспорте», — отмечается в сообщении.