В банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты Общество

Пенза, 25 июня 2021. PenzaNews. Новые памятные монеты, посвященные чемпионату Европы по футболу 2020 года, 800-летию основания Нижнего Новгорода и 300-летию образования Кузбасса, появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 25 июня.

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Из него следует, что в наличии имеются монеты «Чемпионат Европы по футболу 2020 года (UEFA EURO 2020)», изготовленные из серебра 925 пробы и золота 999 пробы, номиналом 3 рубля и 50 рублей соответственно.

«В серии «Города» доступна монета, выпущенная к 800-летию основания Нижнего Новгорода. Номинал монеты 3 рубля, выполнена из серебра 925 пробы диаметром 39 мм с рельефным изображением северо-восточной стены Нижегородского кремля и Чкаловской лестницы, ведущей к Волге», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что другая монета из серебра 925 пробы номиналом 3 рубля представлена под названием «300-летие образования Кузбасса».

«На реверсе монеты — рельефные изображения контура Кемеровской области — Кузбасса, логотипа празднования 300-летия Кузбасса, монумента «Золотая Шория», горнолыжного курорта «Шерегеш», Барнаульских ворот Кузнецкой крепости; изображения, олицетворяющие промышленную мощь региона», — отмечается в сообщении.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.