Мельниченко анонсировал программу ремонта социально значимых объектов в селах Общество

Наровчат, 25 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Наровчатский район анонсировал запуск программы ремонта социально значимых объектов в сельской местности.

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Руководитель субъекта федерации лично ознакомился с деятельностью нескольких таких учреждений, располагающихся в зданиях, которые необходимо привести в надлежащее состояние.

Так, в селе Потодеево после посещения производства ООО «РАО «Наровчатское» (входит в состав «Русмолко») Олег Мельниченко направился в библиотечно-досуговый центр, где функционирует семь клубных формирований, объединяющих 80 человек.

В селе Сканово врио губернатора оценил состояние здания средней общеобразовательной школы, где в настоящее время учатся 38 детей, а также побывал в Троице-Скановом женском монастыре.

Затем в Наровчате он посетил детсад №2 «Солнышко», в котором открыто четыре группы более чем на 100 воспитанников.

Комментируя увиденное, Олег Мельниченко отметил, что ремонт библиотечно-досугового центра в Потодеево планируется выполнить уже в 2021 году при условии, что в сжатые сроки будет скорректирована устаревшая проектно-сметная документация.

«Я думаю, что надо достаточно оперативно в этом году постараться перекрыть крышу и сделать, соответственно, текущий ремонт», — сказал он журналистам.

Глава региона добавил, что в селе Сканово нужно срочно заняться ремонтом школы.

«Там тоже проблематика такая же: крыша, входная группа, надо окна поменять, потому что они там уже просто не выдерживают никакой критики», — уточнил Олег Мельниченко.

По его словам, ремонт здания детсада в Наровчате, предположительно, будет проведен в 2022 году, так как требуется время на обновление документации.

«Понятно, что все сразу, одним махом, охватить не получится, но, я думаю, что со следующего года мы сделаем областную программу и последовательно пойдем по социально значимым учреждениям, прежде всего общеобразовательным школам и детским садам, и будем приводить их в нормативное состояние», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Позднее в ходе встречи с жителями района врио губернатора еще раз акцентировал внимание на удручающем состоянии зданий образовательных организаций в сельской местности.

По его мнению, местные и районные власти не в силах изменить сложившуюся ситуацию.

«Естественно, без областной программы и без выделения бюджетных средств региона мы эту проблему не решим», — сказал он.