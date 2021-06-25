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Мельниченко предложил создать туристический маршрут по «Золотому кольцу» Пензенской области

20:17 | 25.06.2021 | Общество

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Наровчат, 25 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил создать по аналогии с Золотым кольцом России туристический маршрут, который объединит населенные пункты региона с богатой историей.

Мельниченко предложил создать туристический маршрут по «Золотому кольцу» Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вообще нам надо сделать свое пензенское, региональное «Золотое кольцо», — сказал он на встрече с жителями Наровчатского района в ходе рабочей поездки в пятницу, 25 июня.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что города, входящие в Золотое кольцо России, за счет туризма получают дополнительный стимул для развития.

В качестве примера врио губернатора привел Суздаль с населением около 10 тыс. человек, куда, по его словам, в год приезжают более 1,2 млн. туристов.

«На это работают на протяжении нескольких лет системно, каждый день. Если это делать, то через несколько лет возникает такой туристический поток, который является [...] катализатором всей социально-экономической жизни на территории этого муниципального образования. Люди включаются в этот процесс. Это и система торговли, это и изготовление каких-либо изделий с их последующей реализацией, это и экскурсии», — отметил он.

Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что у муниципальных образований Пензенской области имеется хороший туристический потенциал.

«У нас должно возникнуть свое пензенское «Золотое кольцо». У нас, в принципе, для этого есть все возможности», — сказал он, добавив, что Наровчатский район обязательно должен войти в данный маршрут.

«Здесь такая шикарная история, что многим другим районам просто остается завидовать», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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