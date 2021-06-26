В Пензенской области из-за жары возникли перебои с водоснабжением Общество

Пенза, 26 июня 2021. PenzaNews. Перебои с водоснабжением возникли из-за установившейся на территории Пензенской области аномальной жары, что привело к увеличению жалоб населения — только за последние дни от граждан поступило более 100 обращений. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«В связи с наступлением аномально жаркой погоды на особый контроль нужно взять водоснабжение населения и бесперебойный подвоз воды в случае ее нехватки или ремонтных работ», — сказал он в ходе рабочего совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в субботу, 26 июня.

Олег Мельниченко поручил врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву проконтролировать ход ремонтных работ на аварийных участках.

«Необходимо направить в наиболее проблемные районы руководство и специалистов управления ЖКХ и ГЗН [жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области], чтобы решить вопросы на месте. Людей нужно обеспечить водой», — подчеркнул глава региона.

По его указанию все аварии на сетях водоснабжения должны устраняться в течение суток, сообщает пресс-служба облправительства.