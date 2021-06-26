Компания «Мосты» займется социальной реабилитацией наркозависимых в Пензенской области Общество

Пенза, 26 июня 2021. PenzaNews. Новым поставщиком услуги по социальной реабилитации наркозависимых в Пензенской области стало кузнецкое общество с ограниченной ответственностью «Мосты». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства труда, социальной защиты и демографии.

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«Поставщик услуги по социальной реабилитации определяется ежегодно по результатам конкурса, который проводится министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что с 1 июля социальная реабилитация наркозависимых будет проводиться за счет средств бюджета Пензенской области.

«Период реабилитации в центре будет длиться четыре месяца», — уточняется в сообщении.