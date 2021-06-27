Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем молодежи Общество

Пенза, 27 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем молодежи.

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«От гражданской позиции подрастающего поколения, полученных знаний, целеустремленности и энергии во многом зависят темпы социально-экономического развития России», — отметил он.

По словам главы региона, в настоящее время на первый план выходит масштабная задача реализации импортозамещения, которую поставил президент России Владимир Путин.

«Высокие технологии способны кардинально изменить все сферы жизнедеятельности, поэтому создание инновационной экономики — важнейший приоритет. И эту стратегическую задачу решать именно вам — молодому поколению страны», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Врио губернатора обратил внимание на то, что представители Пензенской области становятся победителями и призерами таких престижных конкурсов, как «Большая перемена», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Абилимпикс» и «Доброволец России».

«Молодежь активно участвует в работе студенческих строительных отрядов и в волонтерском движении, что особенно важно в период эпидемии коронавируса. Вы успешно выполняете благородную миссию — оказываете помощь пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям, медикам и пациентам лечебных учреждений», — сказал руководитель субъекта федерации.

Он добавил, что с каждым годом талантливой молодежи становится все больше.

«Вы уверенно занимаете лидирующие позиции в науке, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре, спорте. Уверен, что так будет и впредь. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.