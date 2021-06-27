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Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем молодежи

11:24 | 27.06.2021 | Общество

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Пенза, 27 июня 2021. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем молодежи.

Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем молодежи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие юноши и девушки города Пензы, от всей души поздравляю вас с Днем молодежи! Молодость — это замечательная пора жизни, ее расцвет, время поиска и надежд. Быть молодым — значит быть активным, открытым для всего нового, стремиться к знаниям и не бояться трудностей. Вы, представители молодого поколения нашего города, в полной мере обладаете этими качествами», — отметил он.

Владимир Мутовкин добавил, что представители пензенской молодежи инициативны и талантливы, они добиваются высоких результатов в учебе, труде, общественной деятельности, активно участвуют в жизни города, региона и страны, постоянно стремятся к новым свершениям и победам.

«Вы успешно реализуете общественные, спортивные и социальные проекты, умеете ставить перед собой конкретные цели и добиваетесь их. Вы основа государства, будущее нашего края и России. Мы гордимся вами и верим, что ваши упорство и трудолюбие станут надежной основой перспективного развития нашей Родины», — подчеркнул глава Пензы.

Он пожелал молодым людям счастья, здоровья, оптимизма, любви, дружбы и успехов в достижении поставленных целей.

«Всегда стремитесь вперед и никогда не останавливайтесь на достигнутом! Пусть ваши молодые годы будут яркими, динамичными, насыщенными и запоминающимися! С праздником!» — сказал Владимир Мутовкин.

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