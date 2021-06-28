В Пензе установлено местонахождение 15-летней девушки, числившейся без вести пропавшей Общество

Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. Местонахождение 15-летней девушки, числившейся без вести пропавшей, установлено в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, днем 26 июня 2021 года несовершеннолетняя ушла гулять с друзьями и домой не вернулась. Мать девушки, обеспокоенная отсутствием дочери, сообщила об этом в правоохранительные органы в ночь с 26 на 27 июня. В результате организованных поисковых мероприятий местонахождение разыскиваемой было установлено днем 27 июня. Несовершеннолетняя пояснила следователю, что ночевала у друзей. По имеющейся информации, в отношении девушки за период ее отсутствия дома каких-либо противоправных действий не совершено», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в рамках проверки, организованной по факту безвестного исчезновения девушки, будут установлены все обстоятельства произошедшего, условия ее воспитания и отношения в семье.