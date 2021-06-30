Житель Пензы получил 40 часов обязательных работ за комментарий в соцсети Общество

Пенза, 30 июня 2021. PenzaNews. Наказание в виде 40 часов обязательных работ назначено жителю Пензы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«В ходе мониторинга сети интернет прокуратура Первомайского района Пензы установила, что 36-летний житель Пензы посредством размещения комментария к публикации в одной из социальных сетей осуществлял возбуждение ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов. В доступном неопределенному кругу лиц комментарии он негативно оценивал представителей правоохранительных органов и обосновывал необходимость враждебных действий в их отношении», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в настоящее время данный контент удален.