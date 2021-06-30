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Новый катер заступил на дежурство на Сурском водохранилище

13:15 | 30.06.2021 | Общество

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Пенза, 30 июня 2021. PenzaNews. Новый катер РПК-640, приобретенный главным управлением МЧС России по Пензенской области, заступил на дежурство на Сурском водохранилище, где находится инспекторский участок №3 центра государственной инспекции по маломерным судам, обеспечивающий безопасность в акватории.

Новый катер заступил на дежурство на Сурском водохранилище

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Разъездной патрульный катер предназначен для проведения инспекционных работ и патрулирования, для оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей», — отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

В нем добавляется, что данный катер может использоваться в светлое и темное время суток при температуре наружного воздуха -5ºС...+50ºС и температуре воды за бортом 0ºС...+35ºС.

«Катер РПК-640 представляет собой судно с жестким корпусом и закрытой рубкой, с носовым и кормовым самоотливными кокпитами», — уточняется в тексте.

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