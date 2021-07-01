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В деятельности комитета по охране памятников истории и культуры выявлены нарушения

15:45 | 01.07.2021 | Общество

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Пенза, 1 июля 2021. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения в деятельности комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

В деятельности комитета по охране памятников истории и культуры выявлены нарушения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что комитетом не был проведен комплекс мероприятий по утверждению необходимых защитных зон в отношении объектов культурного наследия. Соответствующие предложения и заявки на выделение бюджетных средств на выполнение мероприятий по установлению зон охраны таких объектов не направлялись», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что не были выданы охранные обязательства в отношении трех объектов культурного наследия: памятника В.Г. Белинскому в городе Белинском, а также здания архивной комиссии и жилого дома в Пензе.

«Имелись нарушения порядка согласования акта государственной историко-культурной экспертизы», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что были выявлены существенные недостатки при осуществлении комитетом контроля за состоянием памятников истории и культуры, выразившиеся в том числе в ненадлежащем рассмотрении обращений граждан и юридических лиц, непроведении по ним соответствующих проверочных мероприятий.

«Указанные нарушения были изложены в представлении прокурора региона, внесенном и.о. председателя правительства Пензенской области. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. В целях устранения нарушений комитетом направлены заявки на финансирование мероприятий по утверждению проектов зон охраны и защитных зон, выданы охранные обязательства собственникам объектов культурного наследия, приняты меры к недопущению некачественного рассмотрения обращений граждан. Полное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области», — сказано в тексте.

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