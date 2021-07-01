В Пензе начаты массовые проверки соблюдения масочного режима — мэрия Общество

Пенза, 1 июля 2021. PenzaNews. Массовые проверки соблюдения масочного режима начаты в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации в четверг, 1 июля.

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«На нарушителей будут составлять протоколы об административном нарушении. Это вынужденная мера для стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Главная цель рейдов не штрафы, а обеспечение безопасности жителей», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что проверки организованы на транспорте, в торговых центрах, на предприятиях общественного питания, торговли и сферы услуг.

Из сообщения следует, что с начала 2021 года сотрудники полиции составили 2 тыс. 618 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» по фактам нарушения масочного режима посетителями торговых объектов