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В Пензе на здании школы №43 открыта мемориальная доска Олегу Николаеву

18:01 | 01.07.2021 | Общество

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Пенза, 1 июля 2021. PenzaNews. Мемориальная доска старшему лейтенанту милиции Олегу Николаеву, который в 1983 году героически погиб при исполнении служебных обязанностей, спасая от ДТП колонну автобусов с детьми, размещена на здании школы №43 в Пензе, где он учился.

В Пензе на здании школы №43 открыта мемориальная доска Олегу Николаеву

Фото: Guoedu.ru

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено временно исполняющему обязанности начальника управления МВД России по Пензенской области Максиму Петрушину и руководителю УГИБДД УМВД России по региону Антону Шматкову.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Госавтоинспекции, Олег Николаев родился в Пензе 11 июня 1950 года.

С 1957 по 1967 годы учился в средней школе №43.

В 1971 году поступил на службу в органы МВД.

В 1983 году в жизни Олега Николаева наступил переломный момент. Он принял решение уйти на другое место работы и подал рапорт об увольнении.

В последний день своей службы милиционер получил задание, от которого не мог отказаться. Нужно было сопровождать колонну автобусов с детьми, которые направлялись в Шемышейку на областные соревнования школьников.

Возвращались с состязаний уже в сумерках. Олег Николаев на патрульном автомобиле двигался во главе колонны. В темноте он разглядел, что у двигавшегося навстречу «КамАЗа» занесло прицеп на полосу встречного движения. Автомобиль ехал на большой скорости, и было очевидно, что водитель грузовика не успеет выровнять свое транспортное средство, которое направлялось прямо на колонну автобусов.

Олег Николаев двинулся наперерез грузовику и подставил под неуправляемый прицеп свой патрульный автомобиль. От сильного удара «КамАЗ» резко сбросил скорость, но все еще продолжал тащить патрульную машину. Травмы, полученные милиционером, оказались несовместимы с жизнью, и 11 января 1983 года он скончался.

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