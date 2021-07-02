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Прокуратура указала на недопустимость возложения на граждан расходов на ПСД

14:17 | 02.07.2021 | Общество

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Пенза, 2 июля 2021. PenzaNews. Прокурор внес главе администрации Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области представление, в котором указал на недопустимость возложения на граждан расходов на разработку проектно-сметной документации и проверку сметной стоимости.

Прокуратура указала на недопустимость возложения на граждан расходов на ПСД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе прокурорской проверки деятельности Владыкинского сельсовета Каменского района установлены грубые нарушения, связанные с принятием обязательств по муниципальному контракту в отсутствие лимитов, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Так, в целях проверки сметной стоимости капитального ремонта артезианской скважины в селе Владыкино администрацией сельского поселения — до момента передачи в администрацию сметной документации, разработанной за счет средств жителей села, — с ГАУ «РЦЭЦС» заключен договор возмездного оказания услуг стоимостью 26 тыс. 800 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в связи с отсутствием в бюджете денег на эти цели оплата по договору был произведена по решению схода граждан за счет собственных средств.

«По данному факту каменским межрайонным прокурором в отношении главы Владыкинского сельсовета возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.10 КоАП РФ «Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств». Главе органа местного самоуправления межрайонным прокурором внесено представление, в котором указано на недопустимость возложения на граждан расходов на разработку сметной документации и проверку сметной стоимости, поскольку финансирование данных обязательств относится к вопросам местного значения. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — отмечается в тексте.

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