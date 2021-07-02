В Пензенской области с начального купального сезона погибли 19 человек Общество

Пенза, 2 июля 2021. PenzaNews. 19 человек погибли в Пензенской области с начала купального сезона: шесть — в Пензе, четыре в Кузнецком районе, три — в Пензенском, по два — в Каменском и Белинском, по одному — в Шемышейском, Иссинском, Нижнеломовском, Сердобском, Пачелмском, Тамалинском, Земетчинском, Бековском и Наровчатском. Такие данные размещены на сайте главного управления МЧС России по региону.

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По информации ведомства, тела всех погибших были обнаружены в несанкционированных местах.

Согласно официальным данным, в Пензенской области обустроено 37 пляжей, из которых 22 организовано силами муниципальных образований.

Остальные места отдыха у воды пляжами не являются. Безопасность граждан на них не обеспечена.