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Проверяющие нашли нарушения в пензенском кафе «Арлекино»

17:37 | 02.07.2021 | Общество

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Пенза, 2 июля 2021. PenzaNews. Нарушения в деятельности кафе «Арлекино», расположенного на улице Московской в Пензе в непосредственной близости от многоквартирного дома №36, выявлены в ходе межведомственного рейда, организованного в связи с жалобами жителей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации в пятницу, 2 июля.

Проверяющие нашли нарушения в пензенском кафе «Арлекино». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведенного мероприятия выявлены нарушения федерального закона от 22 мая 2003 года №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», санитарных норм и правил», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в холодильной витрине находился алкоголь в ассортименте, хотя заведение не имеет лицензии на право продажи крепких спиртных напитков.

«Кроме того, меню и прейскурант должным образом не были оформлены, в коктейльной карте в состав напитков включен алкоголь», — отмечается в сообщении.

В тексте поясняется, что представители контрольно-надзорных служб выдали индивидуальному предпринимателю уведомления о составлении трех административных протоколов.

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