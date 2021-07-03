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В Пензенской области в июне в детских лагерях отдохнули около 28 тыс. школьников

10:39 | 03.07.2021 | Общество

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Пенза, 3 июля 2021. PenzaNews. 27 тыс. 695 школьников отдохнули в детских лагерях Пензенской области в июне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензенской области в июне в детских лагерях отдохнули около 28 тыс. школьников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории области работали 295 пришкольных, 12 загородных и четыре лагеря труда и отдыха», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что на базе санатория «Нива» состоялось две смены военно-исторического лагеря «Страна героев», организованного Российским военно-историческим обществом.

«150 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправились на Черноморское побережье», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что в текущем году продолжительность смен составляет 14 дней, наполняемость лагерей — не более 75%, заезд осуществляется одномоментно.

«На организацию отдыха и оздоровления детей в 2021 году из бюджета Пензенской области выделено 273,5 млн. рублей, из которых 105,6 млн. рублей — на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что организованными формами отдыха планируется охватить 41 тыс. 107 детей.

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